POL-HK: Suderbruch: Einbruch in Einfamilienhaus

Heidekreis (ots) - 06.07.2026 / Vorsicht vor Betrugsmasche Heidekreis: Derzeit häufen sich Betrugsfälle, bei denen Kriminelle mit einer Kombination aus täuschend echt wirkenden E-Mails und anschließenden Telefonanrufen hohe Geldbeträge erbeuten. In einem aktuellen Fall erhielt ein Geschädigter zunächst eine E-Mail, die scheinbar von seiner Bank stammte. Darin wurde er aufgefordert, seine Registrierung für das ...

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