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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Suderbruch: Einbruch in Einfamilienhaus

Heidekreis (ots)

05.07.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Suderbruch: Unbekannte drangen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Suderbruch ein. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Räume. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis unter 05191-93800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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