Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Angriff auf Frau in Walsrode - Polizei setzt Belohnung von 5.000 Euro aus und bittet erneut um Hinweise

Heidekreis (ots)

08.07.2026 / Angriff auf Frau in Walsrode - Polizei setzt Belohnung von 5.000 Euro aus und bittet erneut um Hinweise

Walsrode: Nach dem schweren Angriff auf eine 27-jährige Frau am 07.03.2026 im Richard-Fröhlich-Weg in Walsrode dauern die Ermittlungen der eingerichteten Sonderkommission weiterhin mit Hochdruck an. Die Tat konnte bislang nicht aufgeklärt werden.

Die Polizeidirektion Lüneburg setzt für Hinweise, die zur rechtskräftigen Verurteilung des oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus.

Für die Ermittlerinnen und Ermittler ist insbesondere ein junger Mann von Interesse, der sich am Nachmittag des Tattages etwa 100 Meter südlich des Tatortes am Richard-Fröhlich-Weg aufgehalten haben soll. Nach Angaben einer Zeugin saß er dort mit dem Rücken zum Zaun der Oberschule auf dem Boden und aß einen Apfel. Er wirkte auf die Zeugin traurig.

- Wer hat diesen jungen Mann am 07.03.2026 ebenfalls im Bereich des Richard-Fröhlich-Weges gesehen?

- Wer kann Angaben zu seiner Identität oder seinem weiteren Aufenthalt machen?

Die Polizei bittet ausdrücklich auch Personen um Hinweise, die möglicherweise durch Gespräche, Erzählungen oder sonstige Informationen aus ihrem Umfeld Kenntnisse über die Tat oder den Täter erlangt haben.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis unter 05191-93800 entgegen.

Wichtige Hinweise zur Auslobung:

Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt. Die Auslobung, die im Einvernehmen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Verden ausgesetzt wird, gilt ausschließlich für an der Straftat nicht beteiligte Privatpersonen und nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

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