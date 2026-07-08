Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Sachbeschädigung; Soltau - Vierde - Walsrode: Unfälle mit Verletzten

Heidekreis (ots)

07.07.2026 / Scheibe und Tür an Schulgebäude beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Schneverdingen: Unbekannte beschädigten zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen an der KGS Schneverdingen (Am Timmerahde) eine mehrfachverglaste Notausgangstür sowie ein Fenster. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Schneverdingen bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben, sich unter 05193-982500 zu melden.

07.07.2026 / Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Soltau: Am Dienstagvormittag kam es in der Tetendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Eine 45-jährige Autofahrerin befuhr gegen 10:30 Uhr die Tetendorfer Straße stadteinwärts. Dabei übersah sie offenbar den 26-Jährigen, der hinter einem geparkten Transporter auf die Fahrbahn trat. Der Fußgänger wurde vom rechten Außenspiegel des Pkw an der Schulter erfasst. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden.

07.07.2026 / Vorfahrtsunfall - zwei Frauen verletzt

Vierde: Auf der Landesstraße 163 kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 77-jährige Autofahrerin gegen 16:25 Uhr von Klint kommend auf die L 163 einbiegen. Dabei übersah sie offenbar das von links kommende und vorfahrtsberechtigte Auto einer 56-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Die 77-jährige Unfallverursacherin erlitt dabei schwere Verletzungen, die 56-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Frauen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die L 163 bis kurz nach 18:00 Uhr voll gesperrt werden.

07.07.2026 / Beifahrer schwer verletzt

Walsrode: Ein 23-jähriger Mann wurde am Dienstag gegen 17:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Bereich Ebbingen schwer verletzt. Ein 40-jähriger Autofahrer befuhr hier die L 161 in Richtung Walsrode, als er vermutlich infolge eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einem Leitpfosten und einem Baum, bevor es vor einem weiteren Baum zum Stehen kam. Der 23-jährige Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 40-jährige Fahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 6.000 Euro geschätzt.

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