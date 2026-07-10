Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Pkw-Fahrer versucht Fußgänger anzufahren - Polizei sucht Videoaufzeichnungen aus dem Umfeld; Soltau: Diebstahl aus Pkw - Unbekannte entwenden Rucksack mit Elektronik; etc.

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Heidekreis (ots)

08.07./ Pkw-Fahrer versucht Fußgänger anzufahren - Polizei sucht Videoaufzeichnungen aus dem Umfeld Walsrode: In der Nacht zu Mittwoch gegen 4:00 Uhr kam es in Walsrode zu einem Vorfall im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Neuen Straße in Walsrode auf den Gehweg gefahren und dadurch fast einen 28-jährige Mann aus Walsrode angefahren haben. Der Mann war gemeinsam mit einer 18-Jährigen Walsroderin fußläufig in der Neuen Straße unterwegs und konnte nur durch schnelles Handeln der 18-jährigen Zeugin vor einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug bewahrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Insbesondere Videoaufzeichnungen aus dem Umfeld Lange Straße, Moorstraße, Neue Straße und Kirchstraße aus dem Tatzeitraum am 08.07.2026 zwischen 3:45 Uhr und 4:30 Uhr sind relevant für die Ermittlungen. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter der Telefonnummer 05191/93800 entgegen.

09.07. / Diebstahl aus Pkw - Unbekannte entwenden Rucksack mit Elektronik Soltau: Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr, einen Rucksack aus einem unverschlossen abgestellten Pkw in der Breidingstraße in Soltau. In dem Rucksack befanden sich unter anderem zwei Laptops sowie eine Kamera. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Soltau, Tel. 05191/93800, zu melden.

09.07. / Einbruch in Wohnhaus - Werkzeuge von Baustelle gestohlen Bad Fallingbostel: In der Zeit von Mittwoch, 08.07.2026, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 09.07.2026, 09:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem leerstehenden Doppelhaushälfte in der Bahnhofstraße in Bad Fallingbostel. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam die Kellertür des derzeit in Grundrenovierung befindlichen Gebäudes auf. Anschließend entwendeten sie mehrere Werkzeuge und flüchteten unerkannt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich bei der Polizei Bad Fallingbostel unter der Telefonnummer 05162/9720 zu melden.

09.07. / Pkw gerät auf der A7 in Brand (Foto anbei) Bispingen/A7: Am Donnerstag, kurz nach 10:00 Uhr, geriet ein Pkw auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg, kurz hinter der Raststätte Lüneburger Heide, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der 57-Jährige Fahrzeugführer des Peugeot konnte den Pkw rechtzeitig auf dem Seitenstreifen abstellen und das Fahrzeug eigenständig verlassen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bispingen löschten den Brand. Der Pkw brannte bis auf den Heckbereich vollständig aus. Die Fahrbahn war zeitweise nur auf einem Fahrstreifen befahrbar, dadurch kam es kurzzeitig zu Rückstau.

09.07. / Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn Bad Fallingbostel: Am späten Vormittag kam es auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Dorfmark und Soltau-Süd zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein 70-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 24-jähriger Motorradfahrer konnte aus bislang ungeklärter Ursache nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Weiterhin erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

10.07. / Unbekannte dringen in Wohnhaus ein - Bewohner leicht verletzt Neuenkirchen: Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag, gegen 2:40 Uhr, in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Busch-Straße in Neuenkirchen eingedrungen und haben den 59-jährigen Bewohner verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Der Bewohner wurde durch die Geräusche wach und traf im Haus auf die Einbrecher. Im weiteren Verlauf griffen die Täter den Mann körperlich an und forderten Geld von ihm. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt und musste nach Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Täter flüchteten anschließend, vermutlich zu Fuß, in unbekannte Richtung mit bislang unbekanntem Diebesgut. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wilhelm-Busch-Straße in Neuenkirchen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Soltau, Tel. 05191-93800 zu melden.

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