Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: 76. Tarmstedter Ausstellung aus polizeilicher Sicht

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Tarmstedt. In der Zeit vom 10. bis zum 13. Juli 2026 fand die 76. Tarmstedter Ausstellung auf dem Ausstellungsgelände am Wendohweg statt.

Die Regionalausstellung für Landwirtschaft, Erneuerbare Energien, Tierzucht und Tierschau, Haus & Garten sowie Freizeit & Familie lockte mit rund 750 Ausstellern, sieben Zelthallen und einer Ausstellungsfläche von etwa 180.000 Quadratmetern rund 100.000 Besucherinnen und Besucher nach Tarmstedt.

Zur Eröffnungsveranstaltung im Festzelt begrüßte die Ausstellung unter anderem Polizeivizepräsident Jörg Wesemann und Führungskräfte der Polizeiinspektion Rotenburg um Inspektionsleiter Dieter Klingforth sowie die Leiterin des Polizeikommissariats Zeven, Andrea Schürmann.

Auch die Polizeiinspektion Rotenburg war mit einem Informationsstand zur Nachwuchsgewinnung vertreten und konnte zahlreiche Gespräche mit interessierten Besucherinnen und Besuchern führen. Darüber hinaus stand Polizeioberkommissar Alexander Baron von Buchholtz als Ansprechpartner für Landwirtinnen und Landwirte sowie weitere Interessierte zur Verfügung. Baron von Buchholtz beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit landwirtschaftlichen Themen und informiert unter anderem über seinen Social-Media-Auftritt regelmäßig zu polizeirelevanten Fragestellungen rund um den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr. Der persönliche Austausch auf der Ausstellung stieß auf großes Interesse.

Aus polizeilicher Sicht verlief die 76. Tarmstedter Ausstellung insgesamt ruhig und störungsfrei. Während der Veranstaltung führte die Polizei insbesondere Verkehrsregelungsmaßnahmen zu den An- und Abreisezeiten sowie Präsenz- und Streifenmaßnahmen auf dem Ausstellungsgelände und im Umfeld durch. Bislang wurden lediglich Ermittlungsverfahren im einstelligen Bereich eingeleitet. Dabei handelte es sich überwiegend um Delikte aus den Bereichen Betrug, Sachbeschädigung und Diebstahl.

In einem Fall kam es unter Beteiligung alkoholisierter Personen zu einer Körperverletzung. Zudem wird wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt, die sich am 12.07.2026 gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz Süd ereignete.

Die Polizeiinspektion Rotenburg zieht insgesamt eine positive Bilanz und freut sich über den friedlichen Verlauf der Veranstaltung. Sie blickt bereits mit Vorfreude auf die nächste Tarmstedter Ausstellung.

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