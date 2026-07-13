Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Falsche Spendensammler auf der Tarmstedter Ausstellung ++ Zwei Alkoholfahrten in Zeven gestoppt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Falsche Spendensammler auf der Tarmstedter Ausstellung ++

Tarmstedt. In der Vergangenheit traten im Landkreis Rotenburg (Wümme) wiederholt falsche Spendensammler auf, die unter anderem für einen angeblichen "Landesverband der Behinderten" Geld sammelten. Auch auf der diesjährigen Tarmstedter Ausstellung versuchte eine Betrügergruppe am Freitag und Samstag Besucherinnen und Besucher zur Zahlung von Spenden zu bewegen.

Alarmierte Polizeibeamte konnten drei heranwachsende Männer, eine Jugendliche und zwei heranwachsende Frauen aus dem Raum Gelsenkirchen vor Ort feststellen. Bei der Gruppe konnte eine mutmaßlich gefälschte Spendenliste sowie rund 80 Euro Bargeld sichergestellt werden. Alle erhielten ein Hausverbot für das Veranstaltungsgelände. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Da zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes keine Geschädigten mehr vor Ort waren, bittet die Polizei mögliche Spenderinnen und Spender, sich bei der Polizei Zeven unter 04281 95920 zu melden.

++ Zwei Alkoholfahrten in Zeven gestoppt ++

Zeven. Beamte der Polizei Zeven kontrollierten am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr einen Citroën in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 40-jährige Fahrer mit 1,2 Promille unterwegs war. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

In der Nacht zu Samstag kontrollierten die Beamten zudem einen Ford im Eschenweg. Die 37-jährige Fahrerin war ebenfalls alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,42 Promille. Auch ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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