Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Versammlung und Politik-Infostand in Visselhövede ohne Störungen

Rotenburg (Wümme) (ots)

Visselhövede. Am Samstag begleiteten Einsatzkräfte der Polizei einen angemeldeten Infostand des AfD-Kreisverbandes Rotenburg (Wümme) sowie eine angezeigte Gegenversammlung in der Visselhöveder Innenstadt. An der Versammlung (ca. 9.00 Uhr - 12.10 Uhr) nahmen zeitweise rund 40 Personen teil. Am Infostand hielten sich in der Spitze rund 20 Personen auf. Zwischen den Anwesenden kam es zu Diskussionen im Rahmen des politischen Meinungsaustauschs. Sowohl die Versammlung als auch der Infostand verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Beide Veranstaltungen konnten ohne nennenswerte Beeinträchtigungen durchgeführt werden.

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