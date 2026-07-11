Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Brand einer Lagerhalle im Industriegebiet

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Gestern gegen 12.30 Uhr geriet in der Trinidadstraße im Industriegebiet eine im Rohbau befindliche Lagerhalle in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer mit zahlreichen Einsatzkräften zügig löschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte der Brand im Zusammenhang mit einem eingeschalteten Schweißgerät stehen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich bislang nicht ergeben. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten polizeilichen Schätzung auf rund 150.000 Euro beziffert.

Bericht der Feuerwehr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6312418

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