Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Absturz eines Ultraleichtflugzeugs - Pilot leicht verletzt

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Vahlde/Riepe. Gestern Abend gegen 20.05 Uhr kam es in Riepe zum Absturz eines sogenannten Ultraleichtflugzeugs. Der Pilot wurde dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen setzte während des Landeanflugs auf einen etwa zwei Kilometer entfernten Flugplatz aus bislang ungeklärter Ursache die Motorleistung des Flugzeugs aus. In der Folge verlor es unkontrolliert an Höhe.

Der mit dem Flugzeug allein unterwegs befindliche Pilot löste anschließend den Gesamtrettungsschirm aus, konnte den Absturz auf eine Wiese in der Nähe einer Bahnanlage jedoch nicht verhindern. Hierbei brach der Rumpf des Flugzeugs.

Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Flugzeug befreien und wurde anschließend vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Flugunfall dauern an.

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