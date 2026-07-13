Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Personensuche nach Sprung in die Oste endet glimpflich

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. Heute gegen 16.15 Uhr kam es im Bereich der Vorwerksbrücke und der darunter verlaufenden Oste zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Nach derzeitigem Stand waren ein 22-jähriger und ein 20-jähriger Mann alkoholisiert von der Brücke in die Oste gesprungen und gemeinsam im Fluss geschwommen. Währenddessen gerieten die beiden in einen verbalen Streit. Der 20-Jährige verließ daraufhin unbemerkt das Wasser und ging nach Hause. Sein 22-jähriger Begleiter bemerkte dies jedoch nicht und ging davon aus, dass sein Freund untergegangen sei.

Ein vorbeikommender Radfahrer wurde auf die Hilferufe des 22-Jährigen aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte. Daraufhin leitete die Feuerwehr umfangreiche Suchmaßnahmen in der Oste ein.

Polizeibeamte überprüften kurze Zeit später die Wohnanschrift des vermeintlich Vermissten und trafen den 20-Jährigen dort wohlbehalten an. Die Suchmaßnahmen konnten daraufhin beendet werden.

Der 22-Jährige stand mit 2,53 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Aufgrund seines aufgebrachten Verhaltens störte er wiederholt die Einsatzmaßnahmen und musste durch die Polizei vorübergehend gefesselt werden.

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