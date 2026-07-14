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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Versuchter Taschendiebstahl - Polizei sucht Zeugen der Flucht ++ Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Versuchter Taschendiebstahl - Polizei sucht Zeugen der Flucht ++

Scheeßel. Gestern gegen 19.15 Uhr kam es in einem Supermarkt im Vahlder Weg zu einem versuchten Taschendiebstahl. Die beiden Beschuldigten konnten nach kurzer Verfolgung durch die Polizei gestellt werden.

Nach derzeitigem Stand verwickelte einer der Beschuldigten einen Kunden im Supermarkt gezielt in ein Gespräch. Währenddessen griff er in die Gesäßtasche des Mannes und versuchte, dessen Geldbörse zu entwenden. Der Kunde bemerkte den Diebstahlsversuch jedoch rechtzeitig, sodass der Beschuldigte ohne Beute flüchtete.

Vor dem Markt stieg der Mann in einen silbernen VW Passat mit polnischem Kennzeichen, in dem ein weiterer mutmaßlicher Mittäter wartete. Das Fahrzeug flüchtete anschließend über den Vahlder Weg in Richtung Bahnhof und zurück, weiter über die Harburger Straße in Richtung Tostedt sowie über den Vareler Weg und den Helvesieker Weg in Richtung Jeersdorf.

Gegen 19.25 Uhr konnte das Fluchtfahrzeug auf der K 2165 zwischen Jeersdorf und Westerholz durch Polizeikräfte festgestellt und kontrolliert werden.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen sowie Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Passats behindert oder gefährdet wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und überholte mehrfach trotz Gegenverkehrs.

Hinweise nimmt die Polizeistation Scheeßel unter 04263 985160 oder die Polizei Rotenburg rund um die Uhr unter 04261 9470 entgegen.

++ Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz gesucht ++

Visselhövede. Am 09.07.2026 gegen 16.55 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Netto-Marktes in der Süderstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein geparkter grauer VW wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der oder die Verursachende entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Visselhövede unter 04262 959080 oder rund um die Uhr bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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