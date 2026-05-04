Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zahlreiche Verkehrsverstöße am langen Mai-Wochenende - mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt

Hameln-Pyrmont/Holzminden (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (30.04.2026) bis Sonntag (03.05.2026) kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion zu einer Vielzahl von Verkehrsverstößen. Die festgestellten Delikte reichen von Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss über das Fahren ohne Fahrerlaubnis bis hin zu verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie einem schweren Verkehrsunfall.

Donnerstag, 30.04.2026

Bad Münder

Gegen 17:18 Uhr meldete eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Eimbeckhausen eine augenscheinlich stark alkoholisierte 66-jährige Frau, die mit ihrem Pkw in eine Waschanlage gefahren sein soll. Ein Atemalkoholtest ergab 2,24 Promille. Zudem ist die Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Bad Pyrmont

Gegen 20:41 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann kontrolliert, der im Verdacht steht, einen E-Scooter ohne Versicherungsschutz geführt zu haben. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln (THC und Kokain). Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt.

Freitag, 01.05.2026

Hameln / Hessisch Oldendorf

Gegen 22:05 Uhr entzog sich ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Emmerthal mit einem Pkw in Hameln einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Innerhalb einer Tempo-30-Zone wurden Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreicht. Der Beschuldigte konnte gestellt werden. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Gegen 16:15 Uhr kam es auf einem Feldweg im Bereich Fördenbreitenweg zwischen Heßlingen und Rumbeck zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 21-jährigen Kradfahrer aus Hessisch Oldendorf und einer 63-jährigen Radfahrerin aus Aerzen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 21-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit einen Feldweg und überquerte eine Kuppe. Zeitgleich bog die Radfahrerin aus einem einmündenden Feldweg ein. Unmittelbar hinter der Kuppe kam es zur Kollision. Beide Beteiligte wurden schwer verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass für das Krad kein Versicherungsschutz bestand. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Holzminden / Bodenwerder

Gegen 00:22 Uhr wurde in Bodenwerder ein 27-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholwert von 1,86 Promille wurde festgestellt.

Gegen 17:00 Uhr wurde im Bereich Holzminden ein Krad im öffentlichen Verkehrsraum festgestellt, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war. Durch technische Manipulationen an der Luftfilter- und Abgasanlage kam es zu erheblicher Lärmentwicklung. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Bad Münder

Gegen 16:28 Uhr entzog sich ein 19-jähriger Fahrzeugführer im Bereich Bad Münder einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit seinem Pkw. Die Verfolgungsfahrt führte über mehrere Bundes- und Landesstraßen bis in den Bereich Hohnsen. Dabei wurden Geschwindigkeiten von über 150 km/h bei erlaubten 70 km/h erreicht. Nach einem Verkehrsunfall setzte der Beschuldigte seine Flucht zunächst zu Fuß fort und leistete bei der anschließenden Festnahme erheblichen Widerstand. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Weitere Informationen sind der bereits veröffentlichten Pressemitteilung zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6267969

Samstag, 02.05.2026

Holzminden

Gegen 16:36 Uhr führte eine 57-jährige Frau ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Medikamenten. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 23:24 Uhr fiel ein 39-jähriger Mann auf einem Supermarktparkplatz durch sogenanntes "Driften" auf. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 0,93 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme erfolgte, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Hameln

Gegen 19:34 Uhr wurde ein 40-jähriger E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von THC und Alkohol (0,21 Promille) auf der Klütstraße festgestellt.

Gegen 22:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen 42-jährigen Mann, der mit einem Pkw unter dem Einfluss von Alkohol, Kokain und Medikamenten im Aubuschweg unterwegs war. Zudem besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Bad Pyrmont

Gegen 10:45 Uhr wurde ein 83-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss (0,93 Promille) an seiner Wohnanschrift angetroffen, nachdem er zuvor beim Alkoholkonsum und dem anschließenden Heimweg mit seinem Pkw beobachtet worden war.

Gegen 22:35 Uhr führte ein 37-jähriger Mann einen nicht versicherten E-Scooter in der Südstraße unter Alkoholeinfluss (1,04 Promille). Zudem lag keine Fahrerlaubnis vor. Der E-Scooter war aufgrund seiner bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit nicht als Elektrokleinstfahrzeug einzuordnen.

Gegen 23:56 Uhr wurde in der Brunnenstraße ein 47-jähriger Mann aus Bad Salzuflen auf einem E-Scooter festgestellt, der unter dem Einfluss von Alkohol, Cannabis, Amphetamin und Tilidin stand. Im Rucksack wurde zudem Amphetamin aufgefunden.

Bad Münder

Gegen 23:15 Uhr wurde ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol festgestellt. Er wurde an Erziehungsberechtigte übergeben, die Weiterfahrt untersagt.

Hinweis der Polizei: Für Fahranfänger in der Probezeit sowie für Personen unter 21 Jahren gilt beim Führen von Kraftfahrzeugen, auch von E-Scootern, die 0,0-Promille-Grenze.

Sonntag, 03.05.2026

Hameln

Gegen 18:30 Uhr wurde ein 30-jähriger Fahrzeugführer auf dem Kastanienwall festgestellt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und versuchte, dies durch das Vorzeigen eines fremden Führerscheins vorzutäuschen. Gegen ihn sowie die Fahrzeughalterin wurden Strafverfahren eingeleitet.

Bad Münder

Gegen 19:59 Uhr beobachteten Zeugen in Hachmühlen zwei augenscheinlich stark alkoholisierte Männer, die abwechselnd versuchten, mit einem Pkw zu fahren. Beim Eintreffen der Polizei wurde das Fahrzeug mit beiden Insassen in einem Graben festgestellt. Beide Personen blieben unverletzt. Gegen sie wurden Ermittlungen eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr erhebliche Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer darstellen. Entsprechende Kontrollen werden weiterhin konsequent durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell