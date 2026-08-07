PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.08.2026.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ringelheim, Am Meierkamp, 07.08.2026 gegen 10:00 Uhr.

Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei wurden wegen einer übelriechenden Flüssigkeit (sehr geringe Menge) alarmiert, die ein Zeuge in einem Wohnhaus aufgefunden hatte. Daraufhin erfolgte eine Evakuierung des Wohnhauses und eine vorsorgliche Absperrung im Umkreis um das Wohnhaus. Eine Gefährlichkeit der Substanz konnte nicht begründet werden.

Eine Person verspürte eine Übelkeit. Die Polizei stellte daraufhin die Substanz sicher und leitete das Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 14:07

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.08.2026.

    Peine (ots) - Täterschaft drang in ein Wohnhaus ein. Peine, Vöhrum, Im Herrenkamp, 05.08.2026, 16:00-19:00 Uhr. Die Täterschaft wirkte gewaltsam auf ein Fenster des Wohnhauses ein und konnte sich auf diese Weise den Zutritt ermöglichen. Im Tatverlauf wurde Schmuck und Bargeld erbeutet. Es ist ein Schaden von mindestens 3.000 Euro entstanden. Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 13:59

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.08.2026.

    Salzgitter (ots) - Polizei ermittelt wegen zweier Branddelikte. Salzgitter, Lebenstedt, Marienbruchstraße, 06.08.2026, 10:00-18:00 Uhr und 07.08.2026, 01:00-02:00 Uhr. Zu jeweils zwei unterschiedlichen Tatzeiten fing es im Bereich eines Garagenkomplexes zu brennen an. Am 06.08.2026 gegen 18:00 Uhr hatten Hinweisgebende die Polizei alarmiert, dass es im Bereich einer ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 13:52

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.08.2026.

    Peine (ots) - Die Polizei Peine hat für das nächste Seminar "Fit im Auto" noch sechs Plätze zu vergeben. Es findet am 13.08.2026 in der Zeit von 08:00-13:30 Uhr statt. Der Treffpunkt ist im Bereich der Feuerwehrzentrale in Peine. Die Anmeldegebühr beträgt 40,- Euro, ein eigener Pkw ist mitbringen. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 05171-999111 oder per mail ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren