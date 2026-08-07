Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.08.2026.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ringelheim, Am Meierkamp, 07.08.2026 gegen 10:00 Uhr.

Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei wurden wegen einer übelriechenden Flüssigkeit (sehr geringe Menge) alarmiert, die ein Zeuge in einem Wohnhaus aufgefunden hatte. Daraufhin erfolgte eine Evakuierung des Wohnhauses und eine vorsorgliche Absperrung im Umkreis um das Wohnhaus. Eine Gefährlichkeit der Substanz konnte nicht begründet werden.

Eine Person verspürte eine Übelkeit. Die Polizei stellte daraufhin die Substanz sicher und leitete das Ermittlungsverfahren ein.

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