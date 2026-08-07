Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.08.2026.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen zweier Branddelikte.

Salzgitter, Lebenstedt, Marienbruchstraße, 06.08.2026, 10:00-18:00 Uhr und 07.08.2026, 01:00-02:00 Uhr.

Zu jeweils zwei unterschiedlichen Tatzeiten fing es im Bereich eines Garagenkomplexes zu brennen an.

Am 06.08.2026 gegen 18:00 Uhr hatten Hinweisgebende die Polizei alarmiert, dass es im Bereich einer Garage zu einer Brandentwicklung gekommen war. Das Feuer verursachte jedoch nach ersten Einschätzungen keinen größeren Schaden, da es bereits nach kurzer Zeit selbstständig ausging. Ein Feuerwehreinsatz war nicht erforderlich. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Feuer vorsätzlich verursacht wurde.

Den Einsatzkräften wurde gegen 01:00 Uhr ein zweiter Brand gemeldet. Konkret standen auf dem Gelände eines Garagenkomplexes fünf Garagen in Vollbrand. Durch das Feuer wurde ein angrenzendes Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Garagen und drei darin abgestellte Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden in einer mindestens sechsstelligen Höhe entstanden.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und führte eine Brandursachenermittlung durch. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Brände vorsätzlich verursacht wurden.

Die Polizei Salzgitter bittet Hinweisgebende, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden.

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