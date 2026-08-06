Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.08.2026

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl einer Tasche aus einem Vorgarten

Cramme, Lobmachtersche Straße, Sonntag, 02.08.2026

Zwei unbekannte Täter entwendeten in Cramme aus einem Vorgarten eine Tasche mit diverser Campingausrüstung. Diese befand sich zum Tatzeitpunkt im Vorgarten der Geschädigten.

Durch einen Zeugen konnten die Täter beobachtet und beschrieben werden.

Die Täter seien männlich gewesen und wurden auf circa 40 Jahre geschätzt. Sie hätten kurze dunkle Haare gehabt und seien kurz ärmlich bekleidet gewesen.

Der Gesamtschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Schladen unter der 05335 / 929660 entgegen.

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