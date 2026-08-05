Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.08.2026.

Vechelde (ots)

Täterschaft drang in ein Wohnhaus ein. Hinweise zur urlaubsbedingten Abwesenheit.

Vechelde, Heinrichstraße, 25.07.-04.08.2026.

Nach Gewaltanwendung auf ein Fenster gelang es der Täterschaft, in das Wohnhaus einzudringen. Hier wurden zahlreiche Räume nach Wertsachen durchwühlt. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Hinweisgebende, denen während der Tatphase oder bereits davor verdächtige Personen aufgefallen sind, sich mit den Mitarbeitenden der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei nimmt diesen Sachverhalt zum Anlass und möchte Sie als Haus-/Wohnungsbesitzende oder Mietende von Objekten gerade zur Urlaubszeit sensibilisieren. Oftmals kommt es gerade in der urlaubsbedingten Abwesenheit zu Einbrüchen. Wir möchten Ihnen wertvolle Tipps und Hinweise geben, wie Sie solche Delikte -in vielen Fällen- verhindern können.

Insbesondere am Tag heruntergelassene Rollläden suggerieren den Einbrechenden, dass sich die Bewohner nicht im Haus befinden. Daher ist unser Rat, eine Anwesenheit glaubhaft zu vermitteln. Sprechen Sie mit Personen Ihres Vertrauens, auch am Tag die Rollläden -mindestens zeitweise- auch zu öffnen.

Bitte lassen Sie während Ihrer Abwesenheit niemals Fenster auf Kipp stehen, denn das stellt für die Täterschaft ein offenes Fenster dar.

Bitte lassen Sie regelmäßig Ihren Briefkasten leeren, damit nicht schon auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass sich niemand zu Hause befindet.

Bitten Sie Nachbarn, geleerte Restmüll-/Biotonnen nach der Leerung wieder an den Ursprungsort zurückzustellen.

Täuschen Sie in jedem Fall Ihre Anwesenheit vor, sei es durch Licht oder andere im Haus befindliche Simulationen. Bitte posten Sie in keinem Fall noch während Ihres Urlaubes Fotos von sich oder Ihrer Familie. Für die Täterschaft wäre dies eine quasi Einladung zum Einbruch.

Informieren Sie Ihre Nachbarn über die urlaubsbedingte Abwesenheit. Sollten während Ihrer Abwesenheit verdächtige Personen festgestellt werden, bitten wir um einen sofortigen Hinweis an die Polizei unter 110.

Nutzen Sie eine elektronische Einbruchsschutzunterstützung, wie beispielhaft Kameras oder eine zeitliche Beleuchtung im Haus (gesteuert durch einen festgelegten Zeitplan).

Eine regelmäßige Begehung des Hauses durch Personen Ihres Vertrauens kann von Vorteil sein und Täter abschrecken.

In jedem Fall steht Ihnen die Polizei rund um die Uhr unter 110 mit Rat und Hilfe zur Seite.

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