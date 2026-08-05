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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.08.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, Dienstag, 04.08.2026 gegen 16:30 Uhr

Zur Nachmittagszeit des Dienstages versuchte eine 78-Jährige aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit ihrem Pkw von einem Parkplatz in eine Straße einzubiegen. Dabei verwechselte sie nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich das Gaspedal mit der Bremse. Der Pkw beschleunigte und fuhr frontal in eine Garage, sowie einen parkenden Pkw.

Der Pkw der 78-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine konkrete Schadenssumme kann bisher nicht benannt werden.

Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum Wolfenbüttel verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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