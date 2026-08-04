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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.08.2026.

Salzgitter (ots)

Polizei sucht beteiligtes Unfallfahrzeug.

Salzgitter, Lebenstedt, Stahlstraße/Kohlenstraße, 03.08.2026, 06:50 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergaben, dass ein 31-jähriger Fahrer eines E-Scooters beim Überqueren einer Straße von einem kreuzenden Pkw erfasst wurde. Der Fahrer des E-Scooters verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Pkw flüchtete von der Unfallstelle. Zu dem verursachenden Fahrzeug ist bekannt, dass es sich offensichtlich um einen schwarzen Audi handelt. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Salzgitter bittet unter der Telefonnummer 05341 1897-0 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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