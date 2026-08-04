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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.08.2026

Wolfenbüttel (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Landesstraße 633, zwischen Scheppau und Hordorf, 03.08.2026 gegen 08:30 Uhr

Ein 34-Jähriger führte einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Durch seine auffällige Fahrweise fiel der Wolfsburger zuvor bereits anderen Verkehrsteilnehmern auf.

Bei einer Verkehrskontrolle konnten die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers feststellen.

Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp unter drei Promille an. Ein Arzt führte daraufhin eine Blutentnahme durch. Der Führerschein des 34-Jährigen wurde sichergestellt. Die Beamten untersagten dem Wolfsburger das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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