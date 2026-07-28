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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1164 - Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl eines Quads

Augsburg (ots)

Augsburg - Im Zeitraum von Freitag (24.07.2026), 23.30 Uhr, bis Samstag (25.07.2026), 09.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Quad in der Afrastraße.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren zweistelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3821 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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