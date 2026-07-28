Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 1164 - Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl eines Quads
Augsburg (ots)
Augsburg - Im Zeitraum von Freitag (24.07.2026), 23.30 Uhr, bis Samstag (25.07.2026), 09.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Quad in der Afrastraße.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren zweistelligen Betrag.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3821 zu melden.
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