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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 02.08.2026

Peine (ots)

Bedrohung

Peine, Ackernstraße, 02.08.2026, 01:00 Uhr

Drei Jugendliche suchten nach einer verlorenen Kette. Dabei hielten sie sich kurzzeitig auf einem Grundstück auf. Der Bewohner des Hauses forderte die Jugendlichen durch das geöffnete Fenster auf, das Grundstück zu verlassen. Anschließend kam er mit einer zu Boden gerichteten Waffe in der Hand aus der Tür und forderte die Jugendlichen nochmals auf das Grundstück zu verlassen. Durch die eingesetzten Beamten/-innen konnte eine Schreckschusspistole beim Bewohner sichergestellt werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Bedrohung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Peine
Einsatz- und Streifendienst
Alena Franke
Telefon: 05171/9990
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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