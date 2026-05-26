Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei stellt mehrere Fahndungstreffer auf der BAB 6 fest

Saarbrücken (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hat die Bundespolizei am 25. Mai 2026 mehrere Fahndungstreffer an der Kontrollstelle der BAB 6 erzielt.

Gegen 17:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte ein in Frankreich zugelassenes Fahrzeug bei der Einreise nach Deutschland. Der 23-jährige französische Beifahrer war wegen Fahrens ohne Führerschein zur Festnahme ausgeschrieben. Gegen ihn lag eine Verurteilung zu einer Geldstrafe von 2000 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen vor. Der Mann konnte den haftbefreienden Betrag begleichen und anschließend seine Reise fortsetzen.

Kurze Zeit später, gegen 19:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am selben Grenzübergang einen 32-Jährigen türkischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung ergab gleich zwei Ausschreibungen zur Festnahme, da er mehrere Geldbußen bislang nicht bezahlt hatte. Durch die Zahlung der Gesamtgeldbuße in Höhe von 380 Euro konnte er die angeordnete 6-tägige Erzwingungshaft abwenden.

Rund eine Stunde später wurde an der Kontrollstelle ein 31-jähriger französischer Staatangehöriger festgestellt, gegen den ebenfalls ein Haftbefehl vorlag. Der Mann war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro verurteilt worden. Durch die Zahlung des haftbefreienden Betrages konnte er die Vollstreckung einer 25-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe verhindern und seine Fahrt fortsetzen.

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