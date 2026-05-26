Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter im Rahmen von Kontrollen an der Grenze fest

Saarbrücken/ Perl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hat die Bundespolizei am 23. und 24. Mai 2026 mehrere Gesuchte mit Haftbefehl festnehmen können.

Am 23. Mai 2026 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 03:45 Uhr einen grenzüberschreitenden Reisebus am Saarbrücker Fernbusbahnhof. Ein rumänischer Staatsangehöriger konnte zunächst keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen und wurde zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle verbracht. Dort stellte sich heraus, dass gegen den 25-Jährigen ein Haftbefehl wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz vorlag. Da er den haftbefreienden Betrag von 900 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 14-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am selben Abend wurde gegen 22:00 Uhr an der Kontrollstelle auf der BAB 8 der Beifahrer eines Renaults mit deutscher Zulassung festgenommen. Der 34-jährige rumänische Staatsangehörige war wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 2.625 Euro verurteilt worden. Da er den Gesamtbetrag nicht begleichen konnte, musste er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 87 Tagen antreten. Auch er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am 24. Mai 2026 kontrollierte die Bundespolizei gegen 11:30 Uhr an der BAB 8 im Bereich der Landesgrenze zu Luxemburg einen syrischen Staatsangehörigen bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Betruges vor. Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 450 Euro konnte er die 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Reise fortsetzen.

Nur kurze Zeit später, gegen 12:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte an der BAB 6 einen afghanischen Staatsangehörigen als Mitfahrer in einem in Frankreich zugelassenen Fahrzeug. Die Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen versuchter unerlaubter Einreise. Der 26-Jährige konnte die verhängte Geldstrafe von 590 Euro begleichen und dadurch eine 59-tägige Ersatzfreiheitsstrafe vermeiden.

In den späten Abendstunden desselben Tages wurde gegen 23:30 Uhr ein 27-Jähriger bulgarischer Staatsangehöriger bei der Einreise aus Frankreich auf der BAB 6 kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Nach anfänglichen Zahlungsschwierigkeiten konnte er die Geldstrafe in Höhe von 400 Euro begleichen und damit die Vollstreckung einer 10-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

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