Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Festnahme - 32-Jähriger muss nach Grenzkontrolle in eine Justizvollzugsanstalt

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, den 3. Mai 2026 gegen 08:30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 32-jährigen Mann rumänischer Staatsangehörigkeit. Dieser reiste mit einem grenzüberschreitenden Reisebus über die BAB 6 von Frankreich in die Bundesrepublik Deutschland ein.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 32-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Vollstreckungshaftbefehl wurde wegen Diebstahls erlassen. Der rumänische Staatsangehörige sollte eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro zahlen, um einer 15-tägigen Inhaftierung zu entgehen.

Da er den haftbefreienden Betrag allerdings nicht aufbringen konnte, wurde er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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