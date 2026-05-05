PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Festnahme - 32-Jähriger muss nach Grenzkontrolle in eine Justizvollzugsanstalt

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, den 3. Mai 2026 gegen 08:30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 32-jährigen Mann rumänischer Staatsangehörigkeit. Dieser reiste mit einem grenzüberschreitenden Reisebus über die BAB 6 von Frankreich in die Bundesrepublik Deutschland ein.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 32-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Vollstreckungshaftbefehl wurde wegen Diebstahls erlassen. Der rumänische Staatsangehörige sollte eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro zahlen, um einer 15-tägigen Inhaftierung zu entgehen.

Da er den haftbefreienden Betrag allerdings nicht aufbringen konnte, wurde er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Pressesprecherin
Vanessa Scholz
Telefon: 0681 - 8838077 - 1007
E-Mail: bpoli.saarbruecken.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren