Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: 64-Jährige leistet Widerstand bei Bundespolizeikontrolle - Haftbefehl vollstreckt

Großrosseln (ots)

Am Sonntag, den 3. Mai 2026 gegen 00:30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei eine 64-jährige Frau französischer Staatsangehörigkeit. Diese versuchte zunächst, sich der Kontrolle durch Flucht zu Fuß zu entziehen.

Bei der anschließenden Überprüfung ihrer Personalien stellte sich der Grund hierfür schnell heraus: Gegen die Frau lag ein Haftbefehl vor. Sie war wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.050 Euro bzw. ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von 35 Tagen verurteilt worden.

Da die Frau lediglich mündliche Angaben zu ihren Personalien machte, sollte ihre Identität zweifelsfrei auf der Dienststelle festgestellt werden. Beim Verbringen in den Streifenwagen leistete die 64-Jährige erheblichen Widerstand.

Da sie den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde sie im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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