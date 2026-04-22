Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Fahrzeugführer missachtete Anhaltesignale der Bundespolizei - Beifahrer muss in die JVA

Perl (ots)

Am Montag, den 20. April 2026 gegen 15:30 Uhr, missachtete ein 36-jähriger Fahrzeugführer eines Audis mit luxemburgischer Zulassung die Anhaltesignale der Bundespolizei, die das Fahrzeug einer grenzpolizeilichen Kontrolle unterziehen wollten.

Der luxemburgische Staatsangehörige beschleunigte sein Fahrzeug und fuhr in der Folge mit hoher Geschwindigkeit über die BAB 8 in Fahrtrichtung Merzig. Erst in einer Baustelle musste der Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Im Anschluss folgte er den Weisungen der Einsatzkräfte und wurde einer Kontrolle unterzogen. Im Fahrzeug befanden sich neben dem 36-jährigen Fahrer zwei weitere Insassen. Der 31-jährige Beifahrer, ebenfalls luxemburgischer Staatsangehöriger, war im polizeilichen Informationssystem zur Festnahme ausgeschrieben.

Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Bedrohung vor. Da er die Geldstrafe von insgesamt 771 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 17 Tagen in eine JVA eingeliefert.

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