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Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.08.2026

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung an zwei geparkten Pkw sowie Diebstahl eines Fahrzeugteils

Salzgitter, Neißestraße, 30.07.2026, 23:00 Uhr- 31.07.2026, 08:15 Uhr

Durch eine unbekannte Täterschaft wurden an einem geparkten Pkw Ford Fiesta sowie an einem Pkw Hyundai I20 jeweils der linke Außenspiegel abgerissen/ beschädigt. Des Weiteren wurde von dem linken Außenspiegel des Ford Fiesta das Blinkerglas entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl ein. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der 05341-18970 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Heidrich, POK'in
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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