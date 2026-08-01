Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.08.2026

Salzgitter (ots)

Fahrzeugführer begeht mehrere Straftaten

Salzgitter, Westfalenstraße, 31.07.2026, gegen 21:40 Uhr

Ein 27-Jähriger führte einen Pkw Seat Ibiza im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und nutze den Pkw mit falschen, nicht zugelassenen Kennzeichen. Des Weiteren stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und zeigte Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Außerdem bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und untersagte ihm die Weiterfahrt. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr sowie einem Kennzeichenmissbrauch.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell