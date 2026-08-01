POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 01.08.2026 für den Bereich Salzgitter-Bad
38259 Salzgitter-Bad (ots)
Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter Betäubungsmittelbeeinflussung Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Hertastraße 18 Zeit: Freitag, 31.07.26, 13.35 Uhr Hergang: Bei der Verkehrskontrolle eines 32-jährigen Fahrers eines Kleinkraftrades wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis
Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Galbergstraße Zeit: Freitag, 31.07.2026, 16.10 Uhr Hergang: Bei der Verkehrskontrolle einer 65-jährigen Fahrerin eines Kleinkraftrades wurde festgestellt, dass sie nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
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