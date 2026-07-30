Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.07.2026.

Salzgitter (ots)

Verletzte Person musste nach Kollision mit einer Werkslock in einem Krankenhaus behandelt werden.

Salzgitter, Industriestraße Mitte, Bahnstrecke auf dem Gelände der Salzgitter AG, 29.07.2026, gegen 17:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es auf dem Gelände der Salzgitter AG zu einem Betriebsunfall. Ein 30-jähriger Mann wurde bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Gleiskörpers von einer heranfahrenden Betriebslock erfasst und schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus nach Braunschweig gefahren werden. Dem Verletzten geht es den Umständen entsprechend. Der 61-jährige Lokführer erlitt einen Schock. Es muss nun ermittelt werden, wie es zu diesem tragischen Unfall kam. Insbesondere muss geklärt werden, ob ein menschliches Fehlverhalten mit ursächlich war. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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