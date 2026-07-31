Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 31.07.2026.

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Salzgitter (ots)

Präventionsteam der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel informierte Gewerbetreibende und Bürger zum Jugendschutz in Salzgitter.

Nach den in jüngster Vergangenheit durchgeführten Jugendschutzkontrollen hat das Präventionsteam der Polizei aus Salzgitter gezielt Gespräche mit Verantwortlichen von Kiosken und Tankstellen gesucht. Ziel war es, über die geltenden Vorschriften des Jugendschutzgesetzes zu informieren und für ein richtiges Verhalten zu sensibilisieren.

Auslöser der jetzt stattgefundenen Präventionsmaßnahmen waren Testkäufe aus der jüngeren Vergangenheit, bei denen sämtliche kontrollierten Verkaufsstellen alkoholische Getränke oder Tabakwaren an den minderjährigen Testkäufer abgaben.

Vor diesem Hintergrund besuchten Sabrina Schmidt und Claudia Kramer als Mitarbeitende des Präventionsteams betreffende Kioske und Tankstellen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Verantwortung der Verkaufsstellen zur verpflichtenden Alterskontrolle, insbesondere beim Erwerb alkoholischer Getränke und Tabakwaren. Darüber hinaus wurden den Betreiberinnen und Betreibern Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich Altersprüfungen im Verkaufsalltag noch sicherer umsetzen lassen.

Die Gespräche verliefen in einer offenen und verständnisvollen -gegenseitigen- Atmosphäre. Obwohl bei den festgestellten Verstößen Bußgelder in einer zum Teil vierstelligen Höhe festgesetzt wurden, zeigten sich die Betreiberinnen und Betreiber sowie das Verkaufspersonal durchweg einsichtig und kooperativ. Viele von ihnen nutzten die Gelegenheit, sich über die gesetzlichen Vorgaben und Regelungen zu informieren und erhielten von den Mitarbeitenden des Präventionsteams entsprechende Informationsbroschüren zum Thema Jugendschutzgesetz.

Die positive Resonanz zeigt, dass Präventionsarbeit und der damit verbundene persönliche Austausch einen wichtigen Beitrag leisten kann. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist eine gemeinsame Aufgabe von Gewerbetreibenden, Behörden, den Eltern und der Gesellschaft.

Mit der Informationskampagne verfolgt das Präventionsteam das Ziel, Verstöße zu vermeiden und ein Bewusstsein für den Jugendschutz nachhaltig zu stärken.

Weitere Kontrollen finden immer wieder statt.

Parallel dazu wurden interessierten Bürgerinnen und Bürgern bei einer Veranstaltung in der Salzgitteraner Fußgängerzone im Rahmen der Aktion "Coffee with a Cop" über die aktuellen Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes informiert.

Insbesondere zum Beginn der Ferienzeit standen die gesetzlichen Regelungen zum Verkauf und Konsum von Alkohol- und Tabakwaren durch Minderjährige im Fokus.

Die Beauftragte für Jugendsachen, Claudia Kramer, und das Team der Polizei erläuterten Eltern, Jugendlichen, Gewerbetreibenden und weiteren Interessierten die wichtigsten Bestimmungen des Jugendschutzes und beantwortete die Fragen. Gleichzeitig konnte in ungezwungener Atmosphäre mit den Kontaktbeamten Marcel Pause und Uwe Schlüter bei einer Tasse Kaffee das Gespräch gesucht werden. Dabei standen die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund.

"Der direkte Dialog mit den Menschen vor Ort ist uns wichtig. Wir möchten informieren, Vertrauen stärken und gemeinsam für den Schutz junger Menschen sensibilisieren", betonte Manuel Felten von der Polizei Salzgitter.

Die Veranstaltung wurde von vielen Besucherinnen und Besuchern genutzt, um sich über die geltenden Jugendschutzbestimmungen zu informieren und uns als bürgernahen Ansprechpartner kennenzulernen. Eine Kombination aus Präventionsarbeit und dem direkten Austausch unterstreicht, wie wichtig gemeinsame Anstrengungen für einen wirksamen Jugendschutz sind.

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