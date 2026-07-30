PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl hochwertiger Maschinenteile

Schöppenstedt, An der Altenau, zwischen dem 27.07.2026, 18:00 Uhr und 29.07.2026, 07:00 Uhr

Am Morgen des 29.07.2026. fiel der Diebstahl von mehreren Steuerelementen aus den Fahrzeugen eines landwirtschaftlichen Betriebes auf. Bislang unbekannte Täterschaft hat in der Zeit von Montag auf Mittwoch die Fahrzeuge geöffnet und die Steuerelemente im Wert von circa 24.000 Euro entwendet.

Es wurde eine Spurensuche durchgeführt und ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei in Wolfenbüttel unter 05331-9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 03:46

    POL-SZ: Pressemitteilung des PK Peine vom 30.07.2026

    Peine (ots) - Am 29.07.2026 gegen 19:45 Uhr kam es auf der K59 zwischen Bortfeld und Braunschweig-Kanzlerfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Rennradfahrer. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Rennradfahrer die K 59 in Richtung Kanzlerfeld. Vermutlich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden blauen Fahrzeug, welches durch den Zusammenstoß beschädigt wurde. Der ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 15:41

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.07.2026.

    Peine, Vöhrum (ots) - Korrektur eines Schreibfehlers: Ursprungsmeldung: http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6323791 Das richtige Datum lautet: 28.07.2026. Rückfragen bitte an: Polizei Salzgitter Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit Matthias Pintak Telefon: 05341/1897-104 E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 15:17

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.07.2026.

    Peine, Vöhrum (ots) - Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Landfriedensbruch. Peine, Vöhrum, Hainwaldweg, Vorplatz eines Vereinsheimes, 28.09.2026, 21:15 Uhr. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es in einer Kleingartenkolonie zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe vornehmlich minderjähriger junger Männer und Mitgliedern eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren