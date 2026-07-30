Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl hochwertiger Maschinenteile

Schöppenstedt, An der Altenau, zwischen dem 27.07.2026, 18:00 Uhr und 29.07.2026, 07:00 Uhr

Am Morgen des 29.07.2026. fiel der Diebstahl von mehreren Steuerelementen aus den Fahrzeugen eines landwirtschaftlichen Betriebes auf. Bislang unbekannte Täterschaft hat in der Zeit von Montag auf Mittwoch die Fahrzeuge geöffnet und die Steuerelemente im Wert von circa 24.000 Euro entwendet.

Es wurde eine Spurensuche durchgeführt und ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei in Wolfenbüttel unter 05331-9330 entgegen.

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