Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand eines Mehrfamilienhauses führte zu einer leicht verletzten Person und der Unbewohnbarkeit des Hauses

Grevenbroich-Stadtmitte (ots)

Am Donnerstag (09.07) gegen 23:48 Uhr kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhaues auf der Bahnstraße. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Ein 57-Jähriger Grevenbroicher erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr Grevenbroich traf zeitgleich mit den Einsatzkräften der Polizeiwache Grevenbroich ein. Da ein Überschlagen des Brandes auf ein angrenzendes Wohnhaus nicht ausgeschlossen war, musste dieses geräumt werden. Für den Zeitraum der Löscharbeiten musste die Bahnstraße zwischen Ostwall und Kreisverkehr Erkensstraße gesperrt werden. Die Stadt Grevenbroich wurde zwecks baulicher Sperrmaßnahmen insbesondere im Hinblick auf mögliche herunterfallende Fassaden- und Dachteilen informiert. Ein Teilstück der Bahnstraße musste in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ein Durchfahren der Bahnstraße vom Kreisverkehr Erkensstraße in Richtung Ostwall ist somit nicht mehr gegeben. Das Mehrfamilienhaus ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar. Eine Unterbringungsmöglichkeit wurde durch die Bewohner selbständig geregelt. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden. Letztendlich konnte der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (Bi.)

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