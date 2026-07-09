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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrer stürzt - Zeugen gesucht

Jüchen (ots)

Am Mittwoch (08.07.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Viersener mit seinem Fahrrad aus Mönchengladbach kommend die Straße "Wey" in Jüchen. Ein unbekannter Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin eines weißen Mercedes überholte den Fahrradfahrer und scherte vor ihm ein. Nach ersten Erkenntnissen musste der Viersener nach rechts ausweichen, kam dabei zu Fall und verletzt sich leicht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des weißen Mercedes sowie Zeugen.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Außerdem erinnert die Polizei an die Pflicht aller Unfallbeteiligten, sich vor Ort um die Aufklärung zu kümmern. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort - Fahrerflucht genannt - ist kein Kavaliersdelikt und kann Geldstrafen oder den Verlust der Fahrerlaubnis nach sich ziehen. Außerdem kann man auch an einem Unfall beteiligt sein, wenn es zu keinem Kontakt kommt, aber andere Verkehrsteilnehmer aufgrund des eigenen Fahrverhaltens verletzen. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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