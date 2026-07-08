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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Fahrzeuge in Neusser Parkhaus aufgebrochen

Neuss (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 8. Juli, wurde die Polizei gegen 2:50 Uhr zum Parkhaus an der Trankgasse in der Neusser Innenstadt allarmiert.

Anwohner hatten aus dem Tranktor verdächtige Geräusche wahrgenommen und die Einsatzkräfte verständigt. Als diese wenige Minuten später an der Örtlichkeit eintrafen, konnten sie feststellen, dass fünf der geparkten Autos offenbar aufgebrochen worden waren, hier wurde jeweils Seitenscheiben eingeschlagen.

Ob die Tatverdächtigen dabei Beute gemacht haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Eine Fahndung nach Verdächtigen im Nahbereich verlief bislang negativ.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen haben beobachtet, wie sich eine bislang unbekannte männliche Person mit dunklem Oberteil und einer dreiviertellangen, orangefarbenen Hose kurz vor Eintreffen der Beamten vom Tatort zu Fuß in Richtung Landestheater entfernte.

Weiterführende Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Die Polizei rät: Das Auto ist kein Safe! Egal, ob Sie Ihr Fahrzeug über Nacht oder nur für wenige Minuten abstellen: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Innenraum zurück - schon gar nicht so, dass sie von außen zu sehen sind. Vergewissern Sie sich stets, dass Ihr Fahrzeug abgeschlossen ist und sämtliche Fenster geschlossen sind. Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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