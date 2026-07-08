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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Biene verursacht Alleinunfall - Vespa Fahrerin glücklicherweise nur leichtverletzt.

Meerbusch-Osterath (ots)

Am Mittwoch (08.03), gegen 17:56 Uhr, befuhr eine 53-Jährige Meerbuscherin mit ihrer Vespa den Wienenweg aus Fahrtrichtung Ackerstraße kommend in Fahrtrichtung Meerbusch. Auf ihrer Richtungsfahrbahn, in entgegengesetzter Richtung, kam ihr eine Biene entgegen und flog ihr plötzlich und unerwartet unter ihren geschlossenen Visierhelm. Hierbei befand sich die Biene unmittelbar in ihrem Gesichtsbereich und hinderte die 53-Jährige an einer kontrollierten verkehrssicheren Weiterfahrt. Die Meerbuscherin versuchte die Biene noch wegzuschlagen. Trotzdem verlor sie die Kontrolle über ihre Vespa, kollidierte mit einem aus ihrer Fahrtrichtung gesehen linksseitig befindlichen Bordstein. Anschließend stürzte sie mit ihrem Roller auf den Boden. Der Roller wurde beim Sturz leicht beschädigt. Zum Unfallzeitpunkt war der Wienenweg nicht stark frequentiert, so das ihr auch kein Fahrzeugverkehr entgegen kam. Glücklicherweise erlitt sie durch den Sturz nur eine leichte Verletzung und konnte nach ambulanter Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung ihre Fahrt fortsetzen.

Eine weitere Sachbearbeitung findet durch das zuständige Verkehrskommissariat statt.(Bi.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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