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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des PK Peine vom 30.07.2026

Peine (ots)

Am 29.07.2026 gegen 19:45 Uhr kam es auf der K59 zwischen Bortfeld und Braunschweig-Kanzlerfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Rennradfahrer. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Rennradfahrer die K 59 in Richtung Kanzlerfeld. Vermutlich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden blauen Fahrzeug, welches durch den Zusammenstoß beschädigt wurde. Der Radfahrer, ein 29jähriger Braunschweiger, stürzte durch den Unfall und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Zeugen / Personen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter 05171 9990 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter
Polizeikommissariat Peine
Grußka, PHK`in
Dienstschichtleiter
Telefon: 05171 / 99 90
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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