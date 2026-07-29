POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.07.2026.

Landkreis Peine (ots) - Trickbetrüger informieren sich über Ihre Vermögenswerte. Polizei Peine sensibilisiert, 28.07.2026. Wiederholt kommt es, insbesondere bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, zu Anrufen unbekannter Personen. Bei diesen Gesprächen geben sich die Anrufenden als Polizeibeamte aus und erkundigen sich gezielt nach Ihren Vermögenswerten. Als ...

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