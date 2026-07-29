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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.07.2026.

Peine, Vöhrum (ots)

Korrektur eines Schreibfehlers:

Ursprungsmeldung:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6323791

Das richtige Datum lautet: 28.07.2026.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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