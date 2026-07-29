Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.07.2026.

Peine, Vöhrum (ots)

Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Landfriedensbruch.

Peine, Vöhrum, Hainwaldweg, Vorplatz eines Vereinsheimes, 28.09.2026, 21:15 Uhr.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es in einer Kleingartenkolonie zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe vornehmlich minderjähriger junger Männer und Mitgliedern eines Vereins, die alle nicht im Zusammenhang mit dem Kleingartenverein stehen. Hinweise deuten darauf hin, dass der Ursprung der Auseinandersetzung an einem anderen Ort stattfand und später auf dem Gelände der Kleingartenkolonie eskalierte.

Im Bereich des Vereinsheimes sollen die Minderjährigen auf mindestens zwei Männer des Vereins körperlich eingewirkt und verletzt haben. Die Polizei ermittelt, ob und in welcher Form durch die Minderjährigen Schlag- bzw. Stichwerkzeuge mitgeführt bzw. benutzt wurden.

Die Polizei Peine bittet Hinweisgebende, sich unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu melden.

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