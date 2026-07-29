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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.07.2026.

Landkreis Peine (ots)

Trickbetrüger informieren sich über Ihre Vermögenswerte.

Polizei Peine sensibilisiert, 28.07.2026.

Wiederholt kommt es, insbesondere bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, zu Anrufen unbekannter Personen. Bei diesen Gesprächen geben sich die Anrufenden als Polizeibeamte aus und erkundigen sich gezielt nach Ihren Vermögenswerten. Als Zusatz wurde den Angerufenen mitgeteilt, dass bei der Festnahme eines Täters ein Mobiltelefon mit den persönlichen Daten der Angerufenen sichergestellt wurde.

In mindestens drei bekannt gewordenen Fällen der nahen Vergangenheit erkannten die Angerufenen den Trick und beendeten sofort den Anruf.

Wir möchten Sie sensibilisieren und warnen, nicht auf diese Masche reinzufallen. Die Täterschaft ist bei den geschilderten Sachverhalten sehr einfallsreich und versucht, durch eine geschickte Gesprächsführung Sie zur Aushändigung von Bargeld oder Preisgabe von Informationen zu veranlassen.

Bitte seien sie immer wachsam und beenden unverzüglich das Gespräch, wenn man sich nach Ihren Vermögenswerten erkundigt. Bitte informieren sie auch Personen Ihres Vertrauens über das Gespräch und erstatten eine Anzeige bei der Polizei.

Bitte prüfen Sie, ob Ihre Telefonnummer über elektronische Auskunftssysteme abrufbar ist. Wir empfehlen Ihnen, eine solche Möglichkeit zu deaktivieren. In vielen Fällen erlangt die Täterschaft auf diese Weise Ihre Telefonnummer.

In jedem Fall steht Ihnen die Polizei mit Rat und Hilfe zur Seite.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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