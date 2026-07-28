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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.07.2026.

Peine, Edemissen (ots)

Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus ein.

Edemissen, Wipshausen, Kapellenweg, 26.07.2026, 18:30 Uhr-27.07.2026, 10:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft drang unter Gewaltanwendung auf eine Terrassentür in das Wohngebäude ein und erbeute im Tatverlauf neben Bargeld auch Schmuckstücke. Nach ersten Einschätzungen ist ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden. Die Polizei Peine bittet Hinweisgebende, sich unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu melden.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

 
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