Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen - Jugendliche verletzen sich leicht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Klarastraße;

Unfallzeit: 28.06.2026, 17.25 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten haben zwei Jugendliche am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich gegen 17.25 Uhr auf der Klarastraße. Eine 17-Jährige und eine 16-jährige Bocholterin waren gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs. Sie befuhren die Herzogstraße in Richtung Klarastraße, als ein bislang unbekannter Pedelecfahrer sie im Kreuzungsbereich zur Dinxperloer Straße überholte. Dabei kam es zu einem kurzen verbalen Streit zwischen den Beteiligten. Wenig später trafen die Jugendlichen und der Radfahrer auf der Klarastraße erneut aufeinander. Im Verlauf des Gesprächs griff der Unbekannte der Mitfahrerin am Oberarm, wodurch die beiden Jugendlichen mit dem E-Scooter zu Fall kamen. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der Mann entschuldigte sich nach dem Sturz und setzte seine Fahrt daraufhin fort. Er wird als etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, rund 60 Jahre alt und korpulenter beschrieben. Zum Unfallzeitpunkt trug er ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle kurze Hose. Der Pedelecfahrer und Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)

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