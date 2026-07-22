Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260722-3: Festnahme nach Diebstahl aus Transporter

Bedburg (ots)

Diebesgut sichergestellt

Beamtinnen und Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben am frühen Dienstagmorgen (21. Juli) zwei Männer (18, 22) in Bedburg vorläufig festgenommen. Sie sollen unter anderem Werkzeug aus Autos entwendet haben. Die Beiden müssen sich nun jeweils in einem Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen verantworten.

Gegen 4.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er gab an, dass drei Personen sich an einem Transporter am Meisenweg zu schaffen machten. Zudem habe er davor beobachtet, wie die Personen vier Autorreifen samt Felgen in Richtung Fasanenweg gerollt hätten. Als die Polizeikräfte am Einsatzort ankamen, trafen sie auf zwei Männer mit Werkzeugkoffern in den Händen, die am Transporter standen. Als das Duo die Uniformierten erblickte, flüchtete es in Richtung Fasanenweg.

Die Polizistinnen und Polizisten verfolgten die Flüchtigen. Den 18-Jährigen fanden sie in einem Gebüsch und durchsuchten ihn. Den 22-Jährigen stoppten die Beamtinnen und Beamten kurze Zeit später ebenfalls in der Nähe des Tatorts. Bei einer Personenkontrolle stellten sie fest, dass gegen den 22-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Neben dem Transporter stellten die Einsatzkräfte diverses Diebesgut wie Werkzeugkoffer und Malerflies fest. Sie nahmen die beiden nunmehr Beschuldigten vorläufig fest und brachten sie auf eine Polizeiwache. Das aufgefundene Diebesgut stellten sie sicher.

Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 dauern an. Sie prüfen unter anderem auch, ob Teile des Diebesguts von anderen Taten stammen könnte. (jus)

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