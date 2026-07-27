Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.07.2026.

Peine (ots)

Fahrer eines Pkw stand unter Einfluss berauschender Mittel und verursachte einen Unfall.

Peine, Stederdorf, B 444 Nähe Mühlenkreisel, 26.07.2026, 20:15 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw beim Befahren der B 444 nach rechts von der Straße abkam und anschließend gegen einen Baum prallte. Sowohl der Fahrer als auch die beiden anderen Insassen blieben unverletzt. An dem Fahrzeug entstand nach ersten Einschätzungen ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von mindestens 4.000 Euro.

Die Polizei stellte bei dem Fahrer eine alkoholbedingte Beeinflussung fest. Eine erste Messung an einem mobilen Alkomaten ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung.

Dem Fahrer musste eine Blutprobe entnommen werden, ihm untersagte die Polizei die Weiterfahrt.

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