Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.07.2026.

Peine (ots)

Polizei konnte Tatverdächtigen nach Betrug festnehmen.

Hohenhameln, 23.07.2026.

Angebliche Mitarbeitende dubioser Finanzplattformen hatte sich unter verschiedenen Vorwänden an einen betagten Senior aus der Gemeinde Hohenhameln gewandt. Mehrfach und über einen längeren Zeitraum wurde der Mann dazu angehalten, Bargeldsummen für ein Investment auf ein Bankkonto zu überweisen. Nach dem Feststellen auffälliger Transaktionen sperrte die Bank des Geschädigten dessen Konto. In der Folge wurde nur noch Bargeld an Abholer eines sogenannten "Brokers" übergeben. Insgesamt lief diese Masche mehr als 6 Monate.

Zu der letzten Abholung ist kein Kurierfahrer des Brokers mehr erschienen, sondern es kündigte sich ein BKA-Beamter an. Erst jetzt fiel dem Geschädigten die dreiste Masche auf und es wurde die Polizei alarmiert.

Bei der Übergabe des Geldes konnte ein 26-jähriger Mann von Polizeibeamten festgenommen werden. Er hatte zum Tatzeitpunkt ein Fahrzeug mit tschechischem Kennzeichen genutzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim erließ das zuständige Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Dem Geschädigten ist ein Schaden in einer niedrigen sechsstelligen Höhe entstanden.

Der Polizei werden immer wieder Sachverhalte zur Anzeige gebracht, bei denen insbesondere ältere Menschen hohe Bargeldsummen verlieren. Wir möchten Sie vor diesen Betrugsmaschen warnen und Sie sensibilisieren. Bitte seien Sie immer aufmerksam, wenn sich Fremde nach Ihren Wertsachen bzw. Vermögenswerten erkundigen. Seriöse Mitarbeitende oder Mitarbeitende der Polizei werden dies niemals tun. Bitte sprechen Sie immer mit Personen Ihres Vertrauens über solche Anrufe. Die Polizei steht Ihnen immer mit Rat und Hilfe zur Seite. Sollten Sie Opfer einer Straftat werden, bitte wir Sie um eine unverzügliche Anzeigenerstattung.

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