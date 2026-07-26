Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt vom 26.07.2026

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Salzgitter-Lebenstedt (ots)

25.07.2026, 09:40 Uhr, Raub auf Kiosk, Lichtenberger Straße, 38226 Salzgitter

Am Samstagvormittag kam es in einem Kiosk an der Lichtenberger Straße in Salzgitter-Lebenstedt zu einem Raubdelikt. Die Polizei konnte einen tatverdächtigen Mann im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kurze Zeit später festnehmen.

Nach bisherigen Ermittlungen betrat ein 23-jähriger Mann gegen 09:40 Uhr den Kiosk und forderte von einer Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Angestellte die Forderung zunächst nicht ernst genommen hatte, wiederholte der Tatverdächtige sein Ansinnen mehrfach und begab sich hinter den Verkaufsbereich. Im weiteren Verlauf soll er die Mitarbeiterin angeschrien, ihr Mobiltelefon aus der Hand gerissen und sie am Arm festgehalten haben. Daraufhin öffnete sie die Kasse. Der Tatverdächtige entnahm anschließend Bargeld aus der Kasse und flüchtete zu Fuß in Richtung Neißestraße. Die Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt, stand jedoch deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Mehrere alarmierte Streifenwagenbesatzungen leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich ein. Dabei konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Einsatzkräfte Bargeld in geringer dreistelliger Höhe, das der Beschuldigte zuvor erbeutet hatte. Dies wurde sichergestellt. Der Mann räumte gegenüber den eingesetzten Beamten die Tatbegehung ein. Zudem gab er an, wenige Stunden vor der Tat Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Die Ermittlungen wegen Raubes dauern an. Die am Tatort gesicherten Videoaufzeichnungen wurden als Beweismittel gesichert. Der Beschuldigte konnte über die Videoaufzeichnungen zweifelsfrei identifiziert werden.

26.07.2026, 03:10 Uhr, Brand eines leerstehenden Hauses, An der Windmühle, 38226 Salzgitter

In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde der Polizei ein Gebäudebrand in der Straße "An der Windmühle" gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen informierte ein Anrufer gegen 03:10 Uhr die Feuerwehr über einen Brand an einem unbewohnten Gebäude, welches mit Eintreffen der eingesetzten Feuerwehr- und Polizeikräfte in Vollbrand stand. Aufgrund des fortgeschrittenen Brandgeschehens war ein Betreten des Gebäudes nicht möglich. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder zu verdächtigen Personen im Bereich des Brandortes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter (Tel. 05341 1897-0) zu melden

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