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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Königsbrunn, B17, FRi Norden - Am Montag (20.07.2026), gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B17 in Fahrtrichtung Norden. Ein 61-Jähriger fuhr auf Höhe Königsbrunn mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen der B17. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Hierbei kollidierte er mit einer Außenschutzplanke und kam letztendlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 61-Jährigen feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols. Der 61-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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