Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt und Thiede vom 25.07.2026

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Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede (ots)

24.07.2026, 11:30-12:00 Uhr, Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Albert-SchweitzerStraße 1, 38226 Salzgitter

Im angegebenen Tatzeitfenster entwendet eine bislang unbekannte Täterschaft den mit einem Kettenschloss vor dem Einkaufszentrum abgestellten E-Scooter der Geschädigten. Aufgrund des eher kurzen Zeitfensters und dem Umstand, dass die Tatörtlichkeit vor dem BraWo-Carrée zu der Zeit stark frequentiert gewesen sein dürfte, werden Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter (Tel. 05341 1897-0) in Verbindung zu setzen.

24.07.2026, 14:30 Uhr, Verstoß gegen das Waffengesetz, Unter den Eichen, 38239 Salzgitter-Thiede

Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein Mann im Bereich der Straße Unter den Eichen mehrfach Schüsse aus einer Langwaffe abgegeben haben soll. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen 54-jährigen Tatverdächtigen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde das Wohnobjekt umstellt und der Mann vor seiner Wohnung angetroffen. Er konnte durch die eingesetzten Kräfte ohne Verletzungen in Gewahrsam genommen werden. Nach richterlicher Anordnung durchsuchte die Polizei die Wohnung des Beschuldigten. Dabei wurden eine Luftdruckwaffe einschließlich Munition sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Da der Beschuldigte leicht alkoholbeeinflusst gewesen ist, wurde ihm im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den genauen Umständen des Schussabgabegeschehens und möglichen Verstößen gegen das Waffenrecht, dauern an.

24.07.2026, 20:38 Uhr, Fund eines zunächst unbekannten Gegenstands am Salzgittersee, Zum Salzgittersee, 38226 Salzgitter

Durch einen Passanten wurde am Strand des Salzgittersees ein Gegenstand aufgefunden, der die Annahme zulässt, dass es sich um Munition aus dem 2. Weltkrieg handeln könnte. Der unbekannte Gegenstand war aufgrund der Witterung derart unkenntlich, dass erst die hinzugerufenen Delaborierer eine fachkundige Einschätzung zu dem Fund abgeben konnten. Es handelte sich um eine Förderbandrolle. Es Bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Besucher des Salzgittersees.

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