Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.07.2026.

Elbe (ots)

Polizei ermittelt wegen schweren Raubes zum Nachteil eines älteren Herrn und bittet um Zeugenhinweise.

Elbe, Schäfergarten, 25.07.2026, gegen 01:20 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen und Vernehmungen ergaben, dass an der Hauseingangstür eines betagten Seniors drei unbekannte Täter geklingelt hatten. Nachdem der Mann die Tür geöffnet hatte, verschafften sich die Männer durch Aufdrücken der Tür den Zugang in das Wohnhaus. Hier wurde das Opfer geschlagen und bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Die Täterschaft durchsuchte zudem das Haus nach Wertsachen und konnte im Tatverlauf persönliche Dinge des Opfers entwenden.

Das Trio flüchtete unerkannt und kann wie folgt beschrieben werden: Dunkel gekleidet und maskiert. Die Täterschaft soll deutschsprachig mit ausländischem Akzent gewesen sein.

Das Opfer habe durch die Tat Verletzungen im Gesicht erlitten. Der Mann musste einem Krankenhaus zugeführt werden.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere ist für die Polizei von Wichtigkeit, ob es Hinweisgebende gibt, die bereits vor der Tat auffällige Feststellungen treffen konnten. Weiterhin wäre es von Wichtigkeit, ob die Flucht des Trios von Hinweisgebenden beobachtet wurde. Bitte setzen Sie sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung.

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