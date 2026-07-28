Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.07.2026

Cremlingen (ots)

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Cremlingen, Blumenstraße, zwischen dem 17.07.2026, 12:00 Uhr und dem 27.07.2026, 16:00 Uhr

Durch Gewalteinwirkung auf eine Terrassentür gelangten bislang unbekannte Täter im genannten Zeitraum in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in Cremlingen. Die Täter nutzten offensichtlich die Abwesenheit der Bewohner aus.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro entstanden sein.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

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